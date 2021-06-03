Волонтеры нашли под Калининградом памятный крест русским солдатам Первой мировой войны

КАЛИНИНГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Волонтеры предприятия "Технополис GS" (инновационный кластер в Гусеве Калининградской области, инвестор - холдинг GS Group) при благоустройстве мест воинских захоронений Первой мировой войны нашли памятный крест 21 русскому солдату, погибшему в сражениях на территории нынешнего самого западного российского региона. Установленный в конце 20-х годов прошлого века, а впоследствии утерянный, крест займет место на территории создаваемого волонтерами мемориала, сообщила ТАСС представитель холдинга Вера Несмашная.

"Изготовленный из искусственного песчаника памятник-крест высотой около метра и шириной 60 см был найден волонтерами в ходе очередной экспедиции в рамках историко-культурного проекта "Тысячи имен" по благоустройству захоронений и увековечению погибших воинов Русской императорской армии в годы Первой мировой войны", - рассказала она.

Участники экспедиции извлекли мемориальный крест из земли при расчистке от деревьев и кустарников площадки выявленного воинского захоронения в районе поселка Осипенко Озерского городского округа. На лицевой стороне креста немецкими буквами начертано "21 русскому Солдату", и дата смерти - 11.9.1914.

Координатор волонтерского движения "Технополиса GS" Валерий Гусаров пояснил, что во время Первой мировой войны в районе нынешнего города Озерска около месяца шли бои. Погибших солдат 114-го Новоторжского полка хоронили на лютеранском кладбище при имении Погриммен (ныне поселок Осипенко), где размещался штаб, и устанавливали деревянные кресты. По окончании войны, согласно обязательствам, Германия должна была благоустроить все воинские захоронения, устанавливались памятные кресты из светлого искусственного песчаника.

По архивным материалам - сохранившимся метрическим книгам и спискам потерь полка - волонтеры установили, что всего здесь был захоронен 81 русский воин. Вероятно, несколько крестов утеряны либо были разрушены вандалами в начале 1970-х годов. Решено, что к 20 августа 2021 года - очередной годовщине Гумбинненского сражения - первого сражения на восточном фронте Первой Мировой войны во время Восточно-Прусской операции 1914 года, завершившейся победой русских войск, на создаваемом мемориале будут увековечены имена 81 солдата. Также установят православные и лютеранские кресты. Свое историческое место займет здесь и найденный крест, который волонтеры почистили и отмыли от вековой грязи.

О захоронениях на территории региона

Калининградская область - единственный регион России, на территории которого проходили боевые действия Первой мировой войны, здесь сохранились памятники и захоронения погибших в этом военном конфликте. По неофициальным данным, на территории региона находится почти тысяча захоронений солдат и офицеров одной из самых широкомасштабных войн в истории человечества 1914-1918 годов. Члены волонтерского движения "Технополиса GS", организованного в 2013 году, благоустроили уже 13 воинских захоронений, совместно с учеными Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и местными краеведами за минувшие годы удалось установить более 1 200 имен российских воинов, похороненных на территории Калининградской области.