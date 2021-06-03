Иностранцу, не наказанному за миграционные нарушения, могут запретить въезд в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Органы внутренних дел имеют право выносить решение о запрете иностранцу въезда в Россию в случае, если они выявят, что ранее он нарушал срок пребывания в стране, однако не был привлечен к ответственности в виде штрафа и принудительно не выдворялся за границу. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) по жалобе гражданина Узбекистана Отабека Поянова.

"Принятие указанного решения федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел не обусловлено обязательным предварительным привлечением лица к административной ответственности. При этом субъект, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда в РФ, правомочен оспорить данное решение в суде", - говорится в определении.

В документе также указывается, что закон о порядке въезда и выезда из России предусматривает, что нарушителю срока пребывания в стране могут запретить новый въезд на срок до пяти лет. КС указал, что такой срок является необходимым условием для того, чтобы исключить нарушения законов России иностранцем и предупредить их.

Согласно материалам дела, Поянов в 2016-2017 годах на 207 суток превысил разрешенный 90-дневный срок нахождения в России без визы. После этого он в 2018 году вновь приезжал в Россию и не совершал в стране каких-либо нарушений. Однако в 2019 году главк МВД по Пермскому краю вынес решение о запрете ему въезда в Россию до 2022 года - с момента первого нарушения режима пребывания в 2017 году. Мужчина подал в суд на ведомство с требованием отменить решение, так как посчитал, что в 2018 году он также был в России и ничего не нарушал. Он указывал, что к административной ответственности за нарушение сроков пребывания его никто не привлекал и не выдворял из страны. Это, по его мнению, свидетельствует, что запрет на въезд выдан незаконно.

Суд отказался отменить решение МВД, после чего мужчина обратился в КС, так как посчитал, что российские миграционные законы позволяют наказывать во внесудебном порядке, а также не содержат четкого определения о том, какой период с нарушением сроков пребывания считается предыдущим. В связи с этим, как почитал заявитель, органы власти могут произвольно запрещать въезд иностранцам. Также Поянов считал, что ранее не привлекался к ответственности за нарушение и не депортировался, соответственно, отказывать ему во въезде в таком случае незаконно. Суд разъяснил положения законов и указал, что они не нарушают прав заявителя.