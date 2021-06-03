В Москве детские поликлиники будут работать с электронными медкартами с 1 января 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Московские детские поликлиники перейдут на работу с электронными медкартами с 1 января 2022 года. Об этом сообщила в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"План, что с 1 января все детские поликлиники будут работать только с электронной картой. Не печатать, и все карты, которые есть, мы вывезем. А для того, чтобы персоналу было приятно, мы в этом картохранилище создали лучшую комнату отдыха для персонала. Каждый процесс с врачами проходили, чтобы понимать, а что будет, если принесут бумагу", - сказала Ракова в рамках дискуссии на ПМЭФ-2021.

Она уточнила, что с этого года в двух поликлиниках Москвы проводится эксперимент по ведению исключительно медицинских карт в электронном виде. До конца текущего года планируется все детские поликлиники перевести на введение медицинских карт таким образом.

"[Договор] - на планшете. Заявления давно уже прикреплены в электронной карте", - добавила заммэра, отметив, что данный формат соответствует законодательству.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.