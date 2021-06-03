СПбПУ займется подготовкой кадров для Вологодской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает сотрудничество в области стажировок и дальнейшего трудоустройства учащихся в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбПУ.

"Было подписано соглашение о сотрудничестве Политехнического университета с правительством Вологодской области. Подписи в документе поставили ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской и губернатор области Олег Кувшинников", - сказал собеседник агентства.

Документ предполагает совместные мероприятия и встречи студентов с представителями правительства Вологодской области, работодателями региона для взаимодействия по вопросам прохождения практики и стажировок, а также дальнейшего трудоустройства.

"СПбПУ активно участвует в проведении ярмарок вакансий, молодежных карьерных форумов, мастер-классов и других мероприятий; взаимодействует со студентами во Всероссийском студенческом конкурсе проектов "Профстажировки 2.0", - отметил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.