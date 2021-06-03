Королевский монетный двор отметил юбилей королевы проекцией на всю стену крепости Тауэр

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Королевский монетный двор (Royal Mint) отметил предстоящий официальный день рождения королевы Елизаветы II во вторую субботу июня крупномасштабной проекцией на крепость Тауэр, где чеканщики размещались до начала XIX века. На южной стене одного появились изображения шести монет, выпущенных в Соединенном Королевстве за время правления королевы с ее профилем, включая памятные £5 по случаю 95-летия монарха, сообщает газета Evening Standard .

Официальное празднование дня рождения королевы происходит почти через два месяца после фактической даты ее рождения 21 апреля.

"В преддверии знаменательного юбилея мы хотели передать особое послание от имени нации - отпраздновать ее жизнь с помощью монет", - сказал представитель КМД Клэр Макленнан, отметив, что для этого выбрали лондонский Тауэр, где Royal Mint начал чеканить монеты для британских монархов.

В этом году Елизавета II впервые отмечает свой день рождения без герцога Эдинбургского, с которым она прожила в браке 73 года. За это время у пары родились четыре ребенка - наследник престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а позже - восемь внуков и 10 правнуков. Он умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив до столетнего юбилея два месяца и один день.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств.

6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей правления. До "платинового" 70-летнего юбилея правления остается около восьми месяцев.