Нарышкин заявил, что с сожалением наблюдает за попытками пересмотра итогов Второй мировой

"Я, как и большинство здравомыслящих людей не только в наших двух странах, но и на всей планете, с сожалением наблюдаю за событиями (по ревизии итогов войны - прим. ТАСС). Но истина состоит в том, что именно Советский Союз внес решительный вклад в разгром гитлеровской Германии, разгром нацизма", - сказал Нарышкин в четверг журналистам по итогам состоявшейся совместной коллеги в Витебске СВР РФ и КГБ Белоруссии.

По его словам, "именно Красная армия, в которой плечом к плечу сражались выходцы из всех союзных республик, в том числе русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, освободили страны Восточной и часть стран Центральной Европы". "И факт состоит в том, и это на все времена зафиксировано в решениях Международного военного трибунала над нацистскими преступниками, что вина в развязывании Второй мировой войны целиком и полностью лежит на фашистской Германии", - отметил глава СВР.