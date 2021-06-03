Кириенко уверен, что государство не должно смотреть на граждан как на клиентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Государство не должно относиться к гражданам как клиентам, граждане - это заказчики, которые имеют право "задавать свои пожелания". Такое мнение высказал в четверг журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У людей есть фундаментальные требования во взаимодействии с государством. В слове "клиент" нет души и сердца, а основные потребности людей гораздо более серьезные, чем быстрое выполнение услуги. В России, это очевидная вещь, есть запрос на уважением, запрос на защиту и заботу, запрос на эмоциональное сопереживание", - сказал Кириенко в ходе дискуссии "Клиентоцентричное государство".

"Мне по отношению к государству термин "клиентоцентричность" не нравится. <...> Граждане в государстве никак не клиенты, как минимум заказчики, а вообще-то акционеры, вообще-то хозяева", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что Россия является демократической страной, и источником власти являются граждане страны. "В этом смысле они не только заказчики, они еще и владельцы, они имеют права, исходя из этого, задавать свои пожелания", - добавил Кириенко.

По мнению первого замглавы кремлевской администрации, использование бизнес-терминологии в общественных процессах не должно быть автоматическим. В качестве примера он напомнил о применении некоторое время назад термина "сфера услуг" применительно к образованию и здравоохранению. "Вроде всего лишь слово. Но драматичность последствий этого слова, с точки зрения развития отрасли, колоссальная. Думаю, что тысячи ребят не пошли учиться в педагогические вузы, потому что не хотели идти в сферу услуг, они пошли бы в высочайшее призвание - учить или лечить людей - и относились к этому как к призванию, но в сферу услуг идти не захотели", - предположил Кириенко. "И мы еще долго будем расхлебывать последствия этого слова", - не исключил он.

"Взаимоотношения государства и граждан никогда не будут взаимоотношениями клиента, заказчика и государства. И это не плохо, это хорошо", - убежден он.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.