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Пандемия COVID-19

Песков рассказал о наличии у него двойного иммунитета к коронавирусу

Представитель Кремля подчеркнул, что в связи с этим пока не планирует прививаться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о сохранении у него высокого уровня антител к коронавирусу и сразу двух видов иммунитета.

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"Они (антитела) стали еще выше", - сказал Песков в четверг ТАСС в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, остается ли у него высоким титр антител к инфекции после перенесенной год назад болезни.

Представитель Кремля подчеркнул, что в связи с этим пока не планирует прививаться. "Нет [таких планов]. Пока [работает] иммунитет. У меня два вида иммунитета, включая Т-клеточный", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков болел коронавирусом в мае 2020 года. Позже он заявлял, что пока не планирует вакцинироваться от этой инфекции, потому что у него сохраняются высокие антитела.

Ранее молекулярные биологи выяснили, что клеточный иммунитет играет в защите от COVID-19 неожиданно важную роль. Они обнаружили, что при высоком уровне активности определенных подвидов Т-клеток даже невысокая концентрация антител защищала от заражения коронавирусом нового типа.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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