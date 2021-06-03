Центр "Вектор" будет сотрудничать с ВОЗ по гриппу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Центр "Вектор" стал сотрудничающим центром Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по гриппу, сообщается на сайте Роспотребнадзора по итогам брифинга руководителя ведомства Анны Поповой и директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"ГНЦ ВБ "Вектор" в статусе сотрудничающего центра будет поддерживать постоянную готовность и укреплять потенциал для быстрой и полной характеристики вирусов гриппа, изолированных от человека и животных. При поддержке ВОЗ проводить национальный и вирусологический надзор за гриппом на стыке животных и человека, а также предоставлять данные ВОЗ для выделения вируса препандемической вакцины против гриппа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по просьбе ВОЗ "Вектор" будет давать количественную оценку допустимости передачи птичьего гриппа видам млекопитающих, а также проводить оценку риска с помощью исследования на животных и математического моделирования.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" расположен в наукограде Кольцово Новосибирской области. Первоначальной его функцией было изучение возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия. На данный момент "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.