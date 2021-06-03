Египет полностью вакцинировал весь занятый в туризме персонал курортов на Красном море

КАИР, 3 июня. /ТАСС/. Власти Египта полностью завершили вакцинацию от коронавируса всего занятого в туризме на курортах Красного моря персонала. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг министерством туризма и древностей арабской республики.

"Египет полностью вакцинировал персонал в провинциях Красное море и Южный Синай, двух туристических центрах страны, по мере того как отели и курорты готовятся к безопасному возвращению отдыхающих этим летом, - указывается в нем. - Все работники отелей, гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и базаров, а также занятые на туристических перевозках в этих провинциях получили вакцину от COVID-19".

В коммюнике отмечается, что ранее в среду министры туризма и древностей, здравоохранения и гражданской авиации Египта Халед аль-Анани, Хала Заид и Мухаммед Манар вместе с губернатором Красного моря Амром Ханафи посетили с инспекцией Хургаду, ознакомившись с антивирусными мерами, принимаемыми в аэропорту одного из главных курортов страны и его гостиницах.

"Вакцинация наших сотрудников - это лишь одна из мер, которые мы предпринимаем, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться к жемчужинам Египта, - сказал аль-Анани. - Она будет продолжена в провинциях Красное море и Южный Синай с целью охватить все их населения к концу июня 2021 года".

По словам министра, египетские власти начали вакцинировать туристический персонал и на других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан. "Воспользоваться кампанией могут также проживающие в стране иностранные граждане и туристы по их запросу", - рассказал он, выразив уверенность в том, что "предстоящий этап станет еще одним важным шагом в восстановлении турсектора".

Ситуация в стране

Минздрав Египта характеризует эпидемическую ситуацию в стране как стабильную. Ежедневный прирост инфицированных фиксируется в среднем на уровне 900 - 1 100 человек. По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрировано более 263,6 случаев заражения инфекцией, почти 193 тыс. пациентов выздоровели, а 15 136 человек умерли от осложнений.

Программа вакцинации началась в республике в начале января. В первую очередь, она коснулась медицинских работников и пожилых людей. С марта в Египте начали делать прививки от коронавируса всем, и, как заявлял премьер Мустафа Мадбули, до конца текущего года власти намерены привить не менее 40% жителей страны, а это - свыше 100 млн человек. В настоящее время в стране доступны вакцины Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca. В конце февраля власти республики одобрили для экстренного применения российский "Спутник V".

Все путешествующие в Египет морским, воздушным или наземным путем обязаны не позднее, чем за 72 часа до поездки сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и предъявить отрицательный результат на границе (в некоторых случаях за 96 часов). Прибывающие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Аляма и Луксора могут пройти его по прилете за $30.