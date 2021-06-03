Скорость электросамокатов в Сочи может быть ограничена до 15-20 км в час

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Сочи подготовили документ, который будет регламентировать деятельность компаний по прокату электросамокатов, в частности власти намерены ограничить скорость движения этого малого транспортного средства до 15-20 км в час, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в четверг.

"Администрацией города Сочи подготовлен документ, который будет регламентировать деятельность сетевых компаний по прокату электросамокатов в соответствии с федеральными и краевыми нормативными актами. Он прошел правовую экспертизу и необходимые согласования", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента курортов и туризма Сочи Светланы Батяйкиной, первоначально необходимо ограничить скорость передвижения на электросамокатах с 40 км в час до 15-20 км в час, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Кроме этого, местные жители жалуются на горячую линию департамента на то, что самокаты остаются при придомовых территориях и остановках общественного транспорта после использования.

"Вопрос правила передвижения на электросамокатах будет вынесен на городскую комиссию по безопасности дорожного движения", - добавила Батяйкина.

В настоящее время на курорте сдаются в прокат порядка 7 тыс. электросамокатов. Услуги по прокату оказывают шесть крупных сетевых компаний, в основном из Москвы.