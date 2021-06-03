Борис Джонсон сделал вторую прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca

Вторая инъекция была сделана премьеру в Институте имени Фрэнсиса Крика, расположенном недалеко от железнодорожного вокзала Кингс-Кросс в центре Лондона. Первую дозу препарата Джонсону ввели 19 марта в столичной больнице святого Томаса напротив Вестминстерского дворца. Именно в этом госпитале глава правительства провел неделю после заражения коронавирусом в апреле прошлого года.

Кампания по вакцинации населения началась в Великобритании 8 декабря прошлого года. Первую дозу вакцины в королевстве получили уже более 39,5 млн человек (75% совершеннолетнего населения), а обе дозы - 26 млн пациентов (50% всех жителей старше 18 лет). Власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Однако в мае после вспышки индийского штамма промежуток между инъекциями был сокращен до восьми недель для лиц старше 50 лет.

В общей сложности в Великобритании умерли 127,7 тыс. человек в течение 28 дней после получения положительных результатов анализов на коронавирус. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у 152,1 тыс. жителей, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,49 млн. За последние семь дней в стране в среднем в сутки регистрировали 3,5 тыс. случаев заражения и шесть летальных исходов.