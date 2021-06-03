Догузова: только некоторые турмаршруты в России отвечают требованиям современного туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Только отдельные действующие в стране турмаршруты адаптированы под запросы современных туристов и вызывают желание вернуться снова. Такое мнение в ходе Петербургского международного экономического форума в четверг высказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас, мне кажется, сотни проектов и сотни маршрутов по всей стране, но, наверное, пальцев одной руки достаточно, чтобы назвать проекты и маршруты, которые действительно адаптированы под запросы современного туриста, куда бы турист ездил с удовольствием и с удовольствием хотел бы возвращаться снова и снова. Как правило, не хватает элементарных вещей: не продумана логистика, нет качественных современных отелей, нет санитарных зон, не продуманы площадки для отдыха, нет ресторанов и многого другого", - сказала она.

Как подчеркнула Догузова, развитие именно маршрутной сети и создание новых качественных, адаптированных под запросы туристов маршрутов является одной из задач работы в рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.