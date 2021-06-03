Интервью, показанные студией общества "Знания" на ПМЭФ, набрали более 18 млн просмотров

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 18 млн просмотров набрали интервью и лекции, которые были показаны студией общества "Знание" на ПМЭФ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба общества по распространению научных знаний.

"Интерактивная студия общества "Знание" стала одной из самых популярных площадок Петербургского международного экономического форума. "Просто о сложном" - такой формат общения был заявлен с первого дня и позволил привлечь к трансляциям широкую аудиторию, вести с нею открытый, динамичный и откровенный диалог о самых важных проблемах современного мира и событиях на полях форума. Видео эфира студии за два дня работы на форуме набрали уже 18 млн просмотров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в эфире студии прошла премьера эксклюзивной лекции театрального режиссера Андрея Могучего "Город как театральная сцена", съемки которой прошли в Петропавловской крепости. "Школьники, присоединившиеся к экскурсии вживую, вместе с режиссером погрузились в загадочную атмосферу города, а участники ПМЭФ и зрители смогли пережить эти эмоции вместе с ними", - отмечается в сообщении. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провел для школьников экскурсию "Лахта-центр - новая доминанта Петербурга", в рамках которой рассказал об особенностях работы газового гиганта и ответил на вопросы школьников. Директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара и ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский провели лекцию "Санкт-Петербург - архитектурный архипелаг", рассказав об особенностях архитектурного расцвета города в разные эпохи. Экскурсионную программу дня на ПМЭФ завершила прогулка по Петергофу в компании Елены Кальницкой, генерального директора Государственного музея-заповедника "Петергоф".

В течение дня со зрителями, оставившими для спикеров вопросы на сайте студии, общались ключевые фигуры бизнеса, науки и государственного управления - президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф; ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов; президент Российской академии наук Александр Сергеев; генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров; вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко; управляющий директор группы компаний Яндекс Тигран Худавердян и декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.