В Ингушетии после землетрясения закрыли для посещения самый древний в РФ христианский храм

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Самый древний в России христианский храм Тхаба-Ерды, расположенный в горном районе Ингушетии, закрыли для посетителей из-за повреждений после землетрясения в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Согласно поступившей информации от МЧС России по республике, 24 мая в 23:42 мск на территории Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Небольшие колебания были зафиксированы и в Джейрахском районе. На следующий день после землетрясения на фасаде храма были зафиксированы повреждения от колебаний. Пока не будет совершено полное обследование последствий, памятник временно закрыт и находится под особой охраной", - передает пресс-служба слова руководителя управления культурного наследия правительства региона Магомеда Дзарахова.

Как сообщается, принятые меры предусмотрены федеральным законодательством. "В этой связи управлением составлен акт о техническом состоянии объекта и издан приказ о приостановлении доступа к нему. Письма в министерство культуры России с просьбой профинансировать противоаварийные и ремонтные работы направлены, вопрос находится на рассмотрении в федеральном ведомстве", - цитирует пресс-служба Дзарахова.

В пресс-службе уточнили, что вице-премьер республики Марьям Амриева дала поручение руководству Джейрахско-Ассинского заповедника провести исследования почвы в связи с тем, что в этом месте происходят серьезные глубокие тектонические изменения, которые могут постепенно привести к деформации древнего сооружения, составить всесторонний дефектный акт, а также рассмотреть возможность благоустройства прилегающей территории и установки видеокамер.

Тхаба-Ерды является самым древним российским христианским храмом и входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Храм расположен на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Датой его основания принято считать VIII век.