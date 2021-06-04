Глава РФПИ рассказал, что регистрация "Спутника V" за рубежом была "настоящей битвой"

"На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в 66 странах, и это колоссальный успех. При этом регистрация практически в любой из этих стран была настоящей битвой: мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины", - отметил он.

По словам Дмитриева, с регистрацией вакцины было несколько прорывных примеров, которые сильно помогли.

"Например, самая первая регистрация "Спутника V" в Аргентине открыла нам двери в Латинскую Америку. За Аргентиной последовали другие страны этого региона. Клинические испытания в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии, которые организовал и финансировал РФПИ, также позволили нам добиться и регистрации в Индии, второй по численности населения стране мира, и ряда регистраций в других странах этого региона", - отметил он.

Регистрация вакцины ВОЗ

Дмитриев заявил, что вопрос регистрации вакцины Всемирной организацией здравоохранения будет решен в ближайшие несколько месяцев. "Все движется позитивно, и вопрос регистрации будет решен в ближайшие несколько месяцев", - отметил он.

Глава РФПИ подчеркнул, что во время пандемии стало очевидно, что у ВОЗ не хватало достаточного количества рычагов воздействия на ситуацию с распространением вакцин в мире.

"У организации оказалось недостаточно инструментов воздействия на производственные площадки, которых и так мало. Очень сильно замедлил распространение вакцины в мире и COVAX (механизм ВОЗ, призванный обеспечить в глобальных масштабах более широкий доступ к вакцинам против коронавируса - прим. ТАСС): они полагались на индийского производителя, который теперь всю вакцину должен поставлять только в Индию", - отметил глава РФПИ, подчеркнув, что из этой пандемии необходимо извлечь урок - как быть более подготовленным к другим подобным вызовам.