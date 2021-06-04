На Камчатке со дна Авачинской бухты подняли затонувший плавучий док

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Затонувший в феврале плавучий док "ПД-34" поднят со дна Авачинской бухты в акватории судоремонтного завода АО "Судоремсервис", сообщает Камчатская транспортная прокуратура.

По версии надзорного органа, судовладелец не принял необходимых мер по предупреждению аварийной ситуации на водном объекте, в результате которой 5 февраля док затонул.

"В целях устранения нарушений закона Камчатской транспортной прокуратурой генеральному директору АО "Судоремсервис" внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Общество заключило договор с судоподъемной организацией, которая подняла док со дна", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Судовладелец и его руководитель получили административные штрафы.