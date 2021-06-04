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Исследование: природный пожар в США уничтожил 10-14% гигантских секвой в мире

Выводы Службы национальных парков США основаны на изучении спутниковых снимков

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Природный пожар в Калифорнии летом 2020 года уничтожил 10-14% всех гигантских секвой, существовавших в то время в мире. Такие оценки представлены в докладе Службы национальных парков США, сообщил в четверг телеканал CNN.

Указанный документ, как ожидается, будет опубликован в течение нескольких недель. Журналисты телеканала ознакомились с черновой версией доклада. Выводы исследователей основаны на изучении спутниковых снимков.

"Потеря от 7 500 до 10 600 гигантских секвой, возраст многих из которых, скорее всего, составляет тысячи лет, губительна", - отметила автор исследования Кристи Бригэм, которая отвечает за управление ресурсами и проведение исследований в калифорнийских национальных парках, где растут эти деревья.

Гигантские секвойи в естественных условиях растут только в районе Тихоокеанского побережья США. Их высота может превышать 90 м, а диаметр ствола - 8 м. Возраст старейших из этих деревьев превышает 3 тыс. лет.

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