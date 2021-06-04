Рядом с Курильскими островами произошли семь землетрясений магнитудой до 4,1 за сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали в водной акватории рядом с Курилами (Сахалинская область) семь землетрясений магнитудой до 4,1. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Одно землетрясение имело магнитуду 2,9, остальные - от 3,4 до 4,1. Большая часть из них зарегистрирована рядом с южной группой островов", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.