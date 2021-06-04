Работающие в Ростовской области жители Донбасса с паспортами РФ могут привиться в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках россияне, которые трудятся в соседней Ростовской области, могут привиться от коронавируса как на территории своих республик, так и в медучреждениях российского региона. Об этом в пятницу заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее на сайте так называемого министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины появилось сообщение об открытии записи на вакцинацию для граждан этой страны, проживающих на территории Донбасса и в Крыму.

"Те люди [из числа граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках], которые работают на территории Ростовской области, они вакцинируются у нас - в Каменске, Шахтах, Новошахтинске, Гуково, Зверево", - сказал Водолацкий. Он напомнил, что в республики Донбасса с марта поступает вакцина "Спутник V", также начались поставки вакцины "КовиВак".

"Россия обеспечит в полном объеме вакцинацию жителей Донбасса, этот вопрос уже решен. Пункты вакцинации есть во многих городах Луганской и Донецкой народных республик, проблем сейчас люди не испытывают, - отметил собеседник агентства. - На сегодняшний день там достаточно вакцины, чтобы привить тех людей, которые записались на вакцинацию".

Говоря о гуманитарной ситуации на территории народных республик, депутат отметил, что сложности жителям создают украинские власти, устраивающие жесткие допросы для всех, кого они считают сепаратистами. "Ситуация за гранью человеческого понимания. Люди некоторые не могут получить свои пенсии или взять справки. На переходных пунктах устраиваются жесткие допросы, поступают угрозы ареста как сепаратистов, - рассказал Водолацкий. - Даже на таких гуманитарных, социальных проблемах (как пандемия коронавируса - прим. ТАСС) Украина обманывает мировое сообщество".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 171,7 млн человек, более 3,7 млн умерли.