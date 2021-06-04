В Москве участникам испытаний "Спутника V" могут открыть данные исследования

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Участникам испытаний "Спутника V" могут открыть данные исследования к середине июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы постепенно завершаем процесс "расслепления" участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V". К середине июля мы планируем "расслепить" 99% добровольцев. В августе оставшиеся участники узнают, получили ли они вакцину или плацебо. Тех, кому в рамках исследования была сделана прививка от коронавирусной инфекции, мы приглашаем прийти за сертификатом о вакцинации", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Заместитель мэра добавила, что получившие плацебо при желании смогут записаться на вакцинацию.

Вакцинация в рамках пострегистрационного клинического исследования вакцины началась в Москве 9 сентября. Открывать данные участникам начали в апреле. Согласно правилам, этот процесс должен начинаться спустя 180 дней после получения первого компонента вакцины. Результат сообщается добровольцам по телефону в течение двух недель.

"В столице продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Бесплатно сделать прививку может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках", - говорится в сообщении.