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Пандемия COVID-19

Аргентина получила новую партию "Спутника V"

Нынешняя партия препарата оказалась самой крупной из тех, что поступили в страну

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Аргентину. Об этом сообщил в четверг телеканал teleSUR со ссылкой на информацию аргентинского Минздрава.

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В международном аэропорту Эсейса партию препарата приняла министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти. Она отметила, что с учетом прибывшего груза страна получила до настоящего времени 18 450 150 доз разных вакцин от коронавируса.

Нынешняя партия "Спутника V" оказалась самой крупной из тех, что поступили в Аргентину для борьбы с пандемией. В рамках кампании по вакцинации населения в стране до настоящего времени привито 13 265 602 жителя. 2 948 786 из них получили обе дозы препарата.

По официальным данным, в южноамериканской республике зарегистрировано 3 884 447 случаев инфицирования коронавирусом, 79 873 умерли от последствий заражения ковидом. Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.

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АргентинаПандемия COVID-19
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