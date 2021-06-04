В Смоленской области первый муниципальный центр управления создадут к сентябрю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Первый муниципальный центр управления (МЦУ) для оперативного решения проблем жителей будет создан в Смоленской области к сентябрю 2021 года. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор региона Алексей Островский на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Необходимо отметить областной центр - город Смоленск. Как показывает практика, именно оттуда поступает львиная доля сообщений. Поэтому, в первую очередь, муниципальный центр появится в столице субъекта - я обозначил задачу запустить его в работу к 1 сентября", - сказал Островский.

По его словам, каждый МЦУ будет создаваться исходя из того, сколько жалоб поступает от определенного района и, следовательно, сколько специалистов для него потребуется. "Что касается крупных районов области, то здесь мы подходим к ситуации индивидуально. Нет задачи, во что бы то ни стало просто открыть центры и отчитаться об их создании. Могу сказать уже сейчас - то, что муниципальные центры нужны, и они будут появляться в районах области - это факт. Будем стараться решить этот вопрос до конца года", - добавил губернатор.

В конце марта власти Смоленской области сообщили о планах создания новых центров мониторинга жалоб, которые будут аналогичны Центрам управления регионом на уровне муниципалитетов. Их запустят в семи крупных населенных пунктах области - Смоленске, Рославле, Вязьме, Десногорске, Сафонове, Ярцеве, Гагарине. Это позволит улучшить оперативность реагирования на жалобы. Всего в Центр управления регионом в Смоленской области с момента его открытия в ноябре 2020 года поступило более 11,6 тыс. обращений

Ранее советник генерального директора АНО "Диалог-Регионы" Александр Похлебаев сообщал о планах по созданию МЦУ по всем муниципалитетам России численностью до 30 тыс. человек до конца 2022 года. Он отметил, что в будущем работа единых пунктов мониторинга обращений будет связана с центрами управления регионами (ЦУР), которые были созданы в прошлом году в каждом субъекте страны.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.