В Минздраве сообщили, что потребление табака в России составляет около 21%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Потребление табака в России на сегодняшний день составляет около 21%, сообщил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

"По потреблению табака и алкоголя статистика по прошлому году формируется. На текущий момент мы можем сказать, что в целом есть снижение потребление и по табаку и алкоголю. Потребление табака в настоящее время составляет порядка 21%", - сказал он в кулуарах форума, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Салагай пояснил, что, по предварительным данным, потребление алкоголя в прошлом году будет составлять около 9 литров на душу населения в год. "Поскольку методика оценки [потребления] алкоголя предполагает анализ не только данных о продажах, но и косвенных признаков, которые показывают рост или снижение [потребления] алкоголя, в частности, например, такие показатели как смертность от заболевания в наибольшей степени ассоциируемая с потреблением алкоголя, разница в продолжительности жизни мужчин и женщин и ряд других важных составляющих, поэтому когда появляется полная статистика предыдущего года, она, как правило, появляется к середине года нынешнего, соответственно, можно в полной мере осуществить все необходимые расчеты", - заключил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.