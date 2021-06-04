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ПМЭФ-2021

Генпрокурор России обозначил миссию прокуратуры в процессе формирования доверия бизнеса

В первую очередь она заключается в обеспечении единства правового поля и правоприменения, указал Игорь Краснов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на Петербургском экономическом форуме рассказал, в чем заключается миссия прокуратуры в формировании доверия бизнеса к власти. В пятницу он принял участие в панельной сессии "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса".

"Как глава надзорного ведомства я прекрасно осознаю особую миссию органов прокуратуры в формировании такого доверия. В первую очередь она видится в обеспечении единства правового поля и правоприменения", - отметил генпрокурор. По его словам, без доверия трудно представить здоровую конкуренцию и благоприятный инвестиционный климат.

Краснов сообщил, что только в прошлом году прокуроры опротестовали свыше 32 тыс. незаконных правовых актов, так или иначе затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.

Теги
РоссияКраснов, Игорь ВикторовичПМЭФ-2021
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