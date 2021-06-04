Власти Дагестана помогут пострадавшим из-за непогоды жителям Хунзахского района

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана окажут помощь жильцам поврежденных из-за непогоды домов в Хунзахском районе республики. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона.

"Правительство Дагестана окажет поддержку жителям домов, пострадавших из-за обильных осадков в Хунзахском районе. Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Хунзахском районе, совершил внеплановый оперативный выезд в муниципалитет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силами Минтранса региона и дорожно-эксплуатационных организаций ремонтируются поврежденные дороги. В частности, на участке 210 км - 220 км автодороги Грозный - Ботлих - Хунтах - Араканская площадка ведутся работы по очистке подмостовых русел от селевых наносов, осыпей и обвалов. На участке 0 км - 5 км автодороги Гоцатль - Уздалроссо через Тагада ведутся работы по расчистке проезжей части от камней, селевых наносов.

В правительстве республики также рассказали, что Абдулпатах Амирханов осмотрел участки поврежденных дорог, сельхозугодий, а также посетил несколько домовладений, пообщался с жильцами поврежденных домов.

"Часть домов не подлежит восстановлению, некоторые могут быть отремонтированы. Премьер-министр Дагестана поручил ответственным лицам провести в оперативные сроки оценку ущерба, составить списки жителей домов, чьи домовладения пострадали, после чего будут начаты работы по восстановлению и строительству домов", - добавили в правительстве республики.

Уточняется, что восстановительные работы также будут проведены на дорожных и социальных объектах.

"За небольшой промежуток времени из-за стихийного бедствия пострадали дома, дороги, сельхозугодия, несколько социальных объектов. Люди годами приспосабливали свои земли, выращивали, возводили... Это горе для людей. В район мы выехали в таком составе, чтобы воочию оценить реальный масштаб бедствия и постараемся последовательно провести необходимые работы по восстановлению", - приводятся слова Амирханова.