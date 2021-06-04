Пассажиры московских электричек весной забыли почти 100 вещей в вагонах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти 100 забытых пассажирами вещей обнаружили в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) этой весной. В числе находок новые кроссовки, детский самокат и 5 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ЦППК.

"Среди потерянных вещей есть весьма и специфические артефакты: тромбон, ноутбуки, пара новых кроссовок и даже сумка с 5 млн рублей. Один из пассажиров оставил в салоне вагона детский самокат, который собирался подарить своему сыну. Всего за три весенних месяца в вагонах и на станциях было обнаружено почти 100 предметов", - сообщили в пресс-службе.

В ЦППК уточнили, что "лидерами" среди забытых вещей по-прежнему остаются портфели, пакеты, кошельки, зонты и головные уборы. Более половины вещей - 67% - возвращаются к владельцам в течение суток после обнаружения пропажи.

"В случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы. ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к сотруднику транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда", - заключили в пресс-службе.

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