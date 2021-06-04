Путин направил приветствие участникам и гостям Кубка президента по самбо

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям всероссийских соревнований по самбо "Кубок президента Российской Федерации", поздравив их с 15-летием турнира. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Среди самых авторитетных, престижных соревнований по боевым искусствам кубок занимает особое место. Ведь в нем участвуют представители силовых структур и правоохранительных ведомств - те, кто по долгу службы и призванию защищает закон, оберегает покой граждан, обеспечивает безопасность людей. Потому выступления борцов неизменно привлекают большой интерес зрителей и профессионалов, знатоков единоборств", - отметил президент.

Глава государства добавил, что юбилей турнира стал хорошим поводом для подведения итогов работы за минувшие годы, обсуждения перспективных идей и проектов, направленных на развитие этого вида спорта, а также "вовлечения в его орбиту молодежи".

Кубок президента Российской Федерации по самбо проводится с 2007 года. В этом году соревнования открываются в Москве 4 июня.