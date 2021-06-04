Туристы из ЕС смогут посещать Францию с 9 июня с документом о вакцинации или ПЦР-тестом

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Туристы из стран Евросоюза, а также из Австралии, Республики Корея и Израиля смогут взъезжать во Францию с 9 июня при наличии документа о прохождении вакцинации от коронавируса или свидетельства о ПЦР-тесте. Об этом сообщил в пятницу государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в эфире телеканала BFM .

"Президент Франции распорядился начать с 9 июня прием туристов, но с учетом вопросов санитарной безопасности. В связи с этим была разработана карта, на которой страны были разделены на три группы - зеленую, оранжевую и красную", - напомнил Лемуан.

"Если страна занесена в зеленую зону, то это означает, что там нет активной циркуляции вируса и распространения штаммов. Соответственно, вакцинированным из этих стран не понадобится предоставлять тесты для въезда во Францию с 9 июня. Им достаточно взять билет и приехать во Францию", - отметил госсекретарь. "Если же туристы из этих стран не прошли вакцинацию, то они обязаны предоставить свидетельство о ПЦР-тесте", - подчеркнул он. В зеленую зону попали страны ЕС, Австралия, Республика Корея, Израиль, добавил Лемуан.

Вторая зона - оранжевая - означает, что "вирус в этих странах еще присутствует, но его распространение взято под контроль", подчеркнул госсекретарь. "В этот список попало большинство стран", в том числе США, отметил он. "Если туристы из этих стран вакцинированы, то им нужно представить ПЦР-тест. Если они не прошли вакцинацию, то им для въезда во Францию нужно предоставить документ о наличии особых обстоятельств, например семейных или профессиональных", - уточнил он.

В красную зону попали, в частности, Южная Африка и Бразилия. "То есть страны, где вирус все еще активно циркулирует и присутствуют штаммы, - сказал он. - Въезд туристам из этих стран во Францию разрешен лишь при наличии особых обстоятельств".

Список стран с распределением по указанным зонам пока еще не опубликован на сайте правительства. Франция в настоящее время сохраняет запрет на въезд для граждан стран за пределами Евросоюза в связи с продолжающейся пандемией. Исключение делается только при "наличии особых обстоятельств".