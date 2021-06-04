Попова: Россия уже пять лет не разворачивает дополнительные койки для больных гриппом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Дополнительные койки для больных гриппом в России не разворачиваются уже на протяжении пяти лет благодаря прививочной кампании. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы не разворачиваем дополнительные койки по гриппу уже пять лет. Мы прививаем, у нас 60% населения привито от гриппа, и у нас его в принципе, как риска и угрозы для здоровья населения и экономики, нет", - сказала она на сессии "Пандемия будущего. Стратегии готовности".

Попова добавила, что российский опыт по организации санитарно-эпидемиологической службы востребован во многих странах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.