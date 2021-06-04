Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,99

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос с 0,96 до 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превышает единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Это Подмосковье (1,01), Свердловская область (1,02), Красноярский край (1,03), Нижегородская область (1,05).

В Иркутской области и Санкт-Петербурге коэффициент держится на уровне 0,99, в Воронежской области и Москве он составил 0,95, в Ростовской области - 0,9, в Самарской - 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.