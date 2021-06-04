Кафедральный собор Смоленска после реставрации станет доступен для маломобильных граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Реставрация Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора, которая начнется в 2024-2025 годах, позволит оборудовать здание для маломобильных групп населения. Также будут проведены работы по ремонту перекрытий, кровли, инженерных сетей и реставрации крестов, росписей, декора, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Алексей Островский на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Этим проектом предусматриваются работы в том числе по реставрации подпорной стены, а также комплекс мероприятий по реставрации здания Успенского собора - реставрация крестов, покрытия и стропильной системы глав, кровли, перекрытий, кирпичной кладки, штукатурки стен и сводов, архитектурно-художественного оформления фасадов, ремонт и приспособление инженерных сетей и оборудования, реставрация живописи, росписей, декоративного убранства интерьера, а также мозаичного панно "Успение Богородицы", расположенного на фронтоне над западным входом. Помимо этого, запланировано приспособление здания для доступа маломобильных групп населения", - сказал он.

Губернатор добавил, что стоимость работ еще не определена, для этого необходимо завершить комплексное обследование объектов и принять соответствующие проектные решения. "В начале мая Министерство культуры заключило государственный контракт с Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими на разработку проектной документации для проведения работ по сохранению указанных объектов. Дата его исполнения - 2023 год, подрядчик уже запросил соответствующую документацию, чтобы приступить к исследованию", - уточнил Островский. Ориентировочные сроки начала проведения реставрационных работ - 2024-2025 годы.

Впервые собор Успения Богородицы упоминается в летописях в связи с его закладкой в 1101 году на Соборной горе по указанию Владимира Мономаха, завершение строительства связывают с именем внука Владимира Мономаха - Ростислава Мстиславовича. В 1611 году после почти двух лет обороны Смоленска от войск Речи Посполитой защитники взорвали запасы взрывчатки в погребах вблизи соборного холма, верхняя часть храма была разрушена. После возвращения города в состав Русского государства старое здание было разобрано в 1674-1675 годах, в 1677 году начато сооружение нового собора. Спустя два года работы приостановили и возобновили лишь в 1732 году, завершили строительство в 1740 году.

Свято-Успенский собор расположен в центральной исторической части Смоленска, его высота до креста составляет более 62,8 м, общая площадь - около 2 тыс. кв. м. В 2015-2016 годах при поддержке Министерства культуры РФ была выполнена реставрация монументальной живописи собора.