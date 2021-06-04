Мурашко заявил, что при развитии COVID-19 ПЦР-тесты могут не определить инфекцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Тестирование методом ПЦР может не показать наличие коронавирусной инфекции, если болезнь уже начала активно развиваться, так как есть нюансы в заборе образца и выявлении вируса. Об этом в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Нельзя рассматривать ПЦР-тест как какой-то идеализированный стандарт диагностики. Потому что <...> при развитии заболевания возбудитель опускается ниже и его из верхних дыхательных путей выявить уже не представляется возможным. Смотря на какие сутки брать [мазок], техника забора имеет значение - чем забирают, как забирают также имеет значение. И плюс мы видим, что тест-системы имеют разную специфичность и ориентированность", - сказал он на сессии "Борьба с инфекциями: Риски будущего".

Мурашко отметил, что в целом доволен качеством тестирования. "Понятно, что стремиться всегда есть куда - улучшать качество забора, качество диагностики, качество тест-систем. Но сегодня страна показала просто уникальную скорость по разработке тест-систем и постановке ее на производство", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.