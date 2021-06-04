Занятия по предпринимательству будут проводить в школах Подмосковья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение с ООО "Севергрупп" о сотрудничестве в целях проведения мероприятий по профессиональной ориентации школьников и организации презентаций бизнес-проектов и тематических семинаров.

"Сотрудничество в целях реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуально-творческого потенциала, выявления, поддержку одаренных детей, организацию профессиональной ориентации и профильного обучения обучающихся Московской области", - говорится в тексте описания соглашения, предоставленного пресс-службой губернатора и правительства Подмосковья.

Поясняется, что в рамках соглашения планируется проведение мероприятий по профессиональной ориентации и профильному обучению учеников 8 - 11 классов школ Подмосковья. В частности, для учеников будут организованы выставки, презентации бизнес-проектов школьников, а также тематические семинары.

"Реализация проекта даст возможность обучающимся получить умения построения бизнес модели и прогнозов, разработки стратегии и плана продаж, использования современных маркетинговых инструментов", - отмечается в материале.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.