Эксперт: "Сириус" не переманивает самых сильных педагогов, а дает им условия для развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Педагоги, которые работают в образовательном центре "Сириус", получают возможность для развития человеческого и педагогического потенциала, при этом на постоянную основу их не устраивают, чтобы расширить охват детей качественным образованием в регионах, сообщила в ходе ПМЭФ глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Сириус" развивали и формировали сразу самые сильные педагоги и специализированных школ, и школ искусств, и спортивных школ. И сегодня мы встречаемся с огромным количеством педагогов, которые со всех регионов приезжают в "Сириус" учиться работать, но мы не переводим сильных педагогов, например, на постоянную (основу), не переманиваем (из других школ), наоборот, создаем все, чтобы их потенциал человеческий и педагогический развивался и стал доступен всем", - сказала Шмелева.

Она добавила, что очные программы "Сириуса" - это сильный мотивирующий фактор для тех, кто хочет оказаться в среде таких же заинтересованных школьников и педагогов. Почти четверть выпускников, которые прошли курсы, возвращаются в "Сириус" повторно.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.