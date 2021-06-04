Образовательные центры "Сириуса" в регионах охватят своими программами не менее 10% детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Образовательные центры для одаренных детей, созданные по модели "Сириуса" в регионах РФ, намерены охватить своими программами в каждом субъекте не менее 10% школьников, сообщила глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На сегодняшний день в регионах открыты 55 центров для одаренных детей по модели "Сириуса", до конца года их откроют еще в семи субъектах РФ. Они направлены на выявление и развитие талантливых детей, а также на охват детей образовательными программами, подготовленными ведущими экспертами и педагогами.

"Фактически каждый наш региональный центр как минимум 10% школьников своими программами собирается охватить, и вот это первый ответ, как воспитать талант, который будет развивать приоритетные направления страны", - сказала Шмелева.

Кроме того, возможность присоединиться к образовательному центру и пройти обучающие программы получит каждый школьник России благодаря созданным в начале пандемии коронавируса онлайн-курсам. По этим же программам сейчас идет подготовка ко Всероссийской олимпиаде школьников 4-5 классов. Шмелева добавила, что платформа позволяет не только успешно сдать экзамены или попасть в вуз на бюджетное место, но и помогает найти сильного педагога, которого нет в региональной школе.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.