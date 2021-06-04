Примаков: евроструктуры до сих пор не одобрили "Спутник V" по политическим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия видит политический подтекст в том, что Евросоюз до сих пор не зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в пятницу глава Россотрудничества Евгений Примаков на сессии "Российско-германские отношения после пандемии: вместе или врозь?" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Безусловно, изначально в истории со "Спутником V" не было никакой политики, но она появляется там. Появляется она не с нашей стороны. Давайте задумаемся об этом: это первая вакцина, которая была изобретена, испытана, и практически все вакцины, которые появились позже, - основные AstraZeneca, Pfizer и прочие - они все уже прошли благословение Всемирной организации здравоохранения и европейских структур, а первая, которая была изобретена и предложена на рынок, до сих пор [ими] не акцептирована. Это очевидно странная ситуация, в которой мы совершенно по понятным причинам видим политический подтекст", - сказал он.

Примаков подчеркнул, что вакцина для России - это способ спасти жизни. По его словам, РФ хотелось бы прояснения этой ситуации со "Спутником V".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".