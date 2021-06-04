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КС: добровольная оплата половины штрафа за нарушение ПДД не считается признанием вины

Конституционный суд России рассмотрел жалобу жителя Бурятии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Добровольная оплата гражданином половины суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в течение 20 суток с даты его назначения не считается признанием вины, а оштрафованный сохраняет за собой право обжаловать решение о таком наказании. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России по жалобе жителя Бурятии.

"Добровольная уплата административного штрафа в размере половины назначенной суммы, увязываемая частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ не с днем вступления постановления о его наложении в законную силу, а с днем вынесения, не аннулирует действие в отношении уплатившего административный штраф лица презумпции невиновности <…> и не может свидетельствовать о признании им вины в совершении административного правонарушения, препятствующем обжалованию соответствующего постановления в установленном законом порядке", - говорится в документе.

При этом в КС отметили, что само положение законов, дающее право заплатить половину штрафа, направлено на увеличение собираемости выплат и предназначено для того, чтобы исключить формальное обжалование в судах решений.

В КС также отметили, что гражданин, заплативший половину штрафа, а затем обжаловавший его, доказавший свою правоту или добившийся снижения его размера, имеет право вернуть излишне уплаченную или всю сумму. При этом, как отмечается в определении, "чем [бы] ни завершилось рассмотрение жалобы такого лица, с него <…> ни при каких обстоятельствах не может быть взыскан административный штраф в размере, превышающем установленную вступившим в законную силу постановлением о его наложении сумму".

Конституционный суд также счел, что добровольная оплата штрафа до вступления в законную силу решения о его назначении дает возможность не только сэкономить средства, но и получить преимущество в сроках исчисления наказания, так как для привлечения к ответственности за некоторые нарушения учитывается, совершал ли гражданин в течение последнего года административные правонарушения. В случае быстрой оплаты штрафа срок будет исчисляться с даты платежа.

История жалобы

Как следует из материалов дела, в КС обратился житель Бурятии Мункожаргал Чирнинов, которого в 2020 году оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение требований безопасности перевозок пассажиров, багажа и грузов. Мужчина решил заплатить в течение первых 20 дней половину суммы - 50 тыс. рублей, так как за такое нарушение законом предусмотрена скидка в случае быстрой оплаты.

Затем Чирнинов не отрицал факта совершения им нарушения, но все равно подал в суд с требованием снизить размер назначенного штрафа в 100 тыс. рублей. Водитель посчитал, что "при определении размера штрафа не были обеспечены справедливость и индивидуализация административного наказания, а также соразмерность примененной санкции совершенному административному правонарушению". Суд в Бурятии согласился с истцом и снизил размер штрафа до 50 тыс. рублей.

После этого мужчина обратился в межрегиональное управление Ространснадзора с требованием вернуть ему 25 тыс. рублей о первоначально внесенной суммы, так как посчитал, что переплатил, однако в ведомстве ему отказали. Чирнинов подал в суд общей юрисдикции с требованием вернуть ему деньги, но суд встал на сторону надзорного ведомства и отказал в возврате. После этого он обратился в КС, посчитав, что таким образом были нарушены его конституционные права, однако суд счел, что нормы Кодекса об административных правонарушениях не противоречат основному закону страны.

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