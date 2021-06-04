В ВОЗ считают, что новые варианты коронавируса могут сделать вакцины менее эффективными

ЖЕНЕВА, 4 июня. /ТАСС/. Ход пандемии показывает, что могут появиться новые варианты коронавируса, которые будут более устойчивы к существующим вакцинам. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в пятницу по видеосвязи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Смертность от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 остается высокой по всему миру. Чем больше вирус циркулирует, тем выше вероятность, что появятся его новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад", - отметил глава ВОЗ.

Он также подчеркнул, что всем странам необходимо продолжать кампании по вакцинации.

"Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и обеспечить получение препарата по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% населения - уже к концу года", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он также напомнил, что в ноябре состоится специальное заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой страны - члены ВОЗ могут принять соглашение о борьбе с пандемиями. Его одобрение "усилит региональные и глобальные возможности в области здравоохранения".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.