В Северной Осетии реконструкция КПП "Верхний Ларс" идет по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции пограничного пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией в Северной Осетии проходят в соответствии с графиком, несмотря на пандемию. Об этом ТАСС сообщил на полях ПМЭФ глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Пандемия внесла небольшие коррективы, но сегодня реконструкция идет полным ходом. Там есть определенные трудности с точки зрения расположения в ущелье, но тем не менее отставаний от графика нет, и я думаю, что все в сроки закончим. Это федеральная программа, поэтому смотрим на контроль. Все, что от республики зависело, мы все сделали", - сказал Меняйло.

Работы планируется завершить в 2022 году. В ходе реконструкции число полос для грузового транспорта планируется увеличить с четырех до 13, для пассажирского и легкового - с 10 до 26, в целом пропускная способность КПП будет увеличена в 9,5 раза.

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья, на российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В настоящее время с наступлением зимнего периода на дороге возникают очереди, в связи с ухудшением погодных условий граница обычно закрывается несколько раз в неделю. В связи с растущим транспортным потоком власти Северной Осетии несколько лет назад выступили с предложением о реконструкции пункта пропуска.