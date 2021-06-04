Систему "Лесвосток.рф" используют при создании банка лесных ресурсов на Дальнем Востоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ и компания GreenBlue Management (входит в группу InfraOne) договорились об использовании системы "Лесвосток.рф" при создании банка лесных ресурсов на Дальнем Востоке. Соответствующее соглашение подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"GreenBlue Management рассматривает Дальний Восток как перспективный регион для запуска первого в России проекта по производству углеродных единиц. Компанией, совместно с крупными публичными, в том числе иностранными участниками, сформирован фонд реконструкции лесов целевым объемом 500 млн долларов для инвестиций в лесовосстановительные работы. Лесные плантации на Дальнем Востоке общей площадью до 2 млн га станут основой банка лесных участков для последующего генерирования и продажи углеродных единиц. Сервис "Лесвосток.рф" при этом стает ключевым инструментом формирования банка лесных ресурсов", - говорится в сообщении.

Основой сервиса "Лесвосток.рф" является электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде отражена вся актуальная экономически значимая информация о лесах. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и нейронная сеть, которая распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные лесоизменения. Система содержит информацию о более чем 2 млн выделов. При ее создании оцифровано свыше 106 тыс. га леса, учтены все лесоизменения за 20 лет.

"За несколько кликов пользователи - инвесторы и лесопользователи - смогут получить исчерпывающие данные о лесе, выбрать участок, создать заявку на аукцион, арендовать лесной участок, реализовать лес на бирже. Благодаря новой системе информация о лесе будет доступна каждому в режиме онлайн. Искусственный интеллект поможет рассчитать прирост древесины, машинное зрение выявит даже незначительные изменения на космоснимках и оценит экономическую эффективность участка. Робот поможет подготовить проектную документацию и подать заявку на приобретение участков", - добавили в пресс-службе.

Сервис интегрирован со смежными действующими государственными информационными системами, в том числе, с порталом госуслуг. Тестирование системы началось в Забайкальском крае.

"Лесоклиматические проекты, направленные на сокращение антропогенных выбросов и увеличение абсорбции углерода, имеют не только экологический, но и экономический аспект. Создание механизма генерации углеродных единиц даст возможность компаниям уже в ближайшие 2-3 года приобретать созданные углеродные единицы в России. Сегодня из-за отсутствия внутреннего российского рынка климатических проектов экспортерам приходится покупать углеродные единицы за рубежом для формирования углеродонейтральных партий товаров. Кроме того, "зеленый" проект даст дополнительные социально-экономические эффекты в виде дополнительных налоговых поступлений и новых рабочих мест в сельской местности", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.