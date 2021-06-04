Примаков: РФ благодарна ФРГ за отношение к советским памятникам и захоронениям в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия признательна Германии за береженое отношение к советским памятникам и захоронениям времен Второй мировой войны, которые расположены в стране. Об этом заявил в пятницу глава Россотрудничества Евгений Примаков на сессии "Российско-германские отношения после пандемии: вместе или врозь?" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У обеих наших стран есть core value (основополагающие ценности) - это память о великой и страшной войне. Нынешняя германская идентичность, как и нынешняя российская идентичность, базируется на памяти об ужасной совершенно войне, на желании сохранить мир, - сказал он. - Мы учитываем это core value в России, несмотря на все наше трагическое прошлое, с благодарностью и уважением относимся к тому, что в Германии не разрушают наши памятники, в Германии следят за нашими захоронениями. Германия не присоединилась к резолюции Европарламента, которая возлагала равную вину на Советский Союз и Германию за развязывание Второй мировой войны".

Примаков также отметил культурный аспект взаимодействия двух стран. Глава Россотрудничества напомнил, что в Берлине есть огромный культурный российский центр, который, по его словам, мог бы быть прекрасной площадкой для презентации российских регионов не только в плане культуры, но и бизнес-проектов.