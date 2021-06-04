Путин заявил, что только около 10% населения мира сделали прививку от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Лишь около 10% населения мира сделали прививку от коронавируса, а сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцинам. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На сегодняшней день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцинам из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей и средств на закупку вакцин", - сказал президент.

Путин назвал ничтожной помощь странам, не имеющим возможности вакцинировать свое население. "Помощь этим странам (без доступа к вакцинам) со стороны тех, кто мог бы это сделать, пока ничтожна", - сказал глава российского государства.

Опасность вспышек эпидемии сохраняется, пока не будет обеспечен доступ к вакцинам от коронавируса на всех континентах. "До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет", - сказал президент.