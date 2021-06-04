Глава ВОЗ поблагодарил Минздрав России за приглашение участвовать в ПМЭФ

ЖЕНЕВА, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил министра здравоохранения России Михаила Мурашко за приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он написал в пятницу в своем Twitter , подчеркнув необходимость глобального сотрудничества в условиях пандемии коронавируса.

"Спасибо министр здравоохранения Мурашко за приглашение присоединиться к ПМЭФ. COVID-19 показал необходимость глобального сотрудничества - от обеспечения равного доступа к вакцинам до рассмотрения договора о подготовке к пандемиям", - констатировал гендиректор ВОЗ. "Здоровье - это инвестиция в более здоровое, более безопасное, более справедливое и устойчивое будущее", - резюмировал Гебрейесус.

Как заявил глава ВОЗ, выступая в пятницу по видеосвязи в рамках ПМЭФ, развитие пандемии показывает, что могут появиться новые варианты коронавируса, более устойчивые к существующим вакцинам. "Смертность от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 остается высокой по всему миру. Чем больше вирус циркулирует, тем выше вероятность, что появятся его новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад", - подчеркнул гендиректор. По его словам, всем странам необходимо продолжать кампании по вакцинации. "Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и обеспечить получение препарата по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% населения - уже к концу года", - добавил гендиректор ВОЗ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.