Депутат ГД считает, что рестораны не следует нагружать созданием зон для привитых от COVID

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Рестораторов не следует нагружать финансово созданием так называемых зон для вакцинировавшихся от коронавируса, считает руководитель экспертного совета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Рифат Шайхутдинов.

"Я считаю, что инициатива [о создании зон для привитых в ресторанах] неправильная. Европа пошла другим путем: на террасах и в открытых помещениях сидит тот, кто хочет, внутри - те, кто показал отрицательный тест [на коронавирус], либо прививку. Это понятная инициатива, и она во многих странах Европы действует поныне. Нагружать бизнес дополнительными условиями считаю нецелесообразно", - сказал депутат в пятницу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы продвигать вакцинацию от коронавируса среди сотрудников, в том числе они могут создавать в ресторанах отдельные зоны для клиентов, привившихся от коронавируса.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.