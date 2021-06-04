Минздрав отмечает настораживающий рост потребления электронных сигарет подростками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Исследования свидетельствуют об очень высоком росте потребления электронных систем доставки никотина среди подростков, отмечается "очень настораживающая тенденция". Об этом в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил ТАСС замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

"Что мы фиксируем, что фиксируют исследования во всему миру, что среди подростков идет очень высокий рост [использования] электронных систем потребления никотинсодержащей продукции, причем, и электронных сигарет в широком смысле. Поэтому это очень настораживающая тенденция", - рассказал он.

При этом Салагай добавил, что для улучшения ситуации был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции", который приравнял электронные сигареты к обычным. "Как раз для того, чтобы защитить прежде всего молодых", - отметил он.

"Это не какая-то особенность нашей страны, это в целом общемировая тенденция. Причем, опасность этой тенденции в том, что это не просто замещение потребления, это в том числе и новые потребители, которые никогда не курили, и это фактически вовлечение новых людей в зависимость, что, конечно, является очень серьезной угрозой", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.