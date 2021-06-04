В Адыгее до 2023 года подключат к газу 16,8 тыс. домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют до 2023 года подключить к газоснабжению всех нуждающихся в этом семей, проживающих в 16,8 тыс. домах и квартирах. Для этих целей республика возьмет инфраструктурный бюджетный кредит. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики по итогам участия главы Адыгеи Мурата Кумпилова в стратегической сессии ВПП "Единая Россия" на тему "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста", прошедшей на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент РФ в послании предложил принципиально новый инструмент развития регионов - инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и со сроком погашения 15 лет. В рамках стратегической сессии партии "Единая Россия" глава региона и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили предстоящие совместные шаги по решению поставленной президентом РФ задачи в обозначенный срок.

"По данным ПАО "Газпром", сегодня в республике нуждаются в подключении газоснабжению около 16,8 тыс. домовладений и квартир, в том числе для подключения 7,8 тыс. жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей. В Адыгее планируют до 2023 года подключить все эти семьи к газоснабжению. Суммарный объем вложений на эти цели составит, оценочно, 4 млрд 875 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы Адыгеи, у республики высокий уровень газификации, регион давно эффективно работает с "Газпромом". Как результат - не только увеличиваются энергомощности для развития региона, привлекаются инвестиции, но и повышается качество жизни людей.

"Газ приходит даже в самые отдаленные населенные пункты Адыгеи. Сейчас перед нами стоит задача выполнить поручение президента РФ по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе мы будем тесно сотрудничать с "Газпромом" и "Единой Россией", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что уровень газификации в Адыгее признан одним из высоких в стране. На 1 января 2020 года по республике он составил 87,66%, в том числе в сельской местности - 77,08%, в городской - 97,78%. Программу развития газоснабжения и газификации республики на период 2021-2025 годов, подписанная руководством Адыгеи с ПАО "Газпром", предусматривает объем инвестиций более 3 млрд рублей, ее результатом станет повышение общего уровня газификации в республике до 95,97%.