В ходе марафона "Новое знание" зафиксировали 52 млн заходов на платформы общества "Знание"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пользователи посетили интернет-платформы общества "Знание" 52 млн раз во время трехдневного марафона "Новое знание". Об этом сообщила председатель координационного совета общества, сенатор Любовь Глебова в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В трехдневный марафон, который мы провели, 52 млн заходов [на интернет-платформы общества]", - сказала она.

По словам Глебовой, интернет-технологии дают обществу уникальные возможности по охвату аудитории. "Но, конечно же, мы приняли в стратегии развития безусловное желание не отрываться от аудитории, которая живет в режиме офлайн, для того, чтобы чувствовать нерв вопроса", - отметила сенатор.

Перспектива развития общества связана с изучением потребностей молодежи, подчеркнула Глебова. "Очень надеюсь на нашу молодую команду и очень надеюсь на то, что мы будем работать в сотрудничестве с тем академическим сообществом, которое, может быть, более консервативно, но которое базово, безусловно, обеспечивает фундаментальность того, что несет общество "Знание", - добавила она.

Общество "Знание" выступило организатором марафона "Новое знание", который прошел с 20 по 22 мая в восьми городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.