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ПМЭФ-2021

Путин заявил, что "плевать хотел", если его заблокируют где-то в интернете

Президент отметил, что для него главное - это доверие российского народа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что для него главное - это доверие российского народа, и ему плевать, если его где-то заблокируют в интернете.

"Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важно другое - доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь", - заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ответ на вопрос модератора Станислава Натанзона, не боится ли президент, что из-за оценок беспорядков в Конгрессе США могут заблокировать сайт kremlin.ru.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021
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