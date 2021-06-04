В горах "Красной Поляны" построят новые горнолыжные трассы и почти удвоят номерной фонд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Новые средства размещения на 2 тыс. мест, горнолыжные трассы и новые объекты инфраструктуры появятся на курорте "Красная Поляна" в горах Сочи до 2025 года. Проект реализуется совместно с ВЭБ.РФ, сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ гендиректор НАО "Красная Поляна" Андрей Круковский.

"Вместе с ВЭБ.РФ начинаем новую инвестиционную программу по дальнейшему развитию олимпийского кластера, потому что и трафик, и туристический поток достаточный, и даже существующих мест размещения иногда не хватает, чтобы весь спрос, который есть, удовлетворить. <…> Это будут не только объекты размещения на 2 тыс. мест, но и новые объекты инфраструктуры, горнолыжные трассы", - сказал Круковский.

Дорожная карта подписана до 2025 года, уточнил он. На сегодняшний день номерной фонд курорта составляет 2 834 места. Необходимость его расширения связана в том числе с тем, что интерес к курорту растет у зарубежных туристов.

"В прошлом году "Красную Поляну" посетили гости из 150 стран мира, и этот спрос будет нарастать, поэтому ВЭБ.РФ выступил таким интегратором, финансовым партнером по дальнейшему развитию тех проектов, которые начинались как олимпийские и теперь получили свое продолжение", - добавил Круковский.

Красная Поляна - это один из горнолыжных курортов Сочи, включающий в себя более 10 различных форматов отдыха и более 100 развлечений. На территории курорта расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.